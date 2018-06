Kanwil DJPb Jabar Segera Cairkan THR ASN Pemerintah Pusat di Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG– Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat yang ada di Jawa Barat segera menerima THR sebelum libur Lebaran 2018.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Yuniar Yanuar Rasyid, mengatakan bahwa sudah 963 satuan kerja (satker) yang telah mengajukan THR.

“Dari 991 satker sudah 963 satker yang menyampaikan permintaan THR, tinggal 28 satker yang belum mengajukan,” ujarnya di Bandung, Senin (4/6/2018).

Perbedaan THR tahun ini dibandingkan tahun lalu adalah pada besaran THR yang didapat.

