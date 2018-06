Jabatan Berakhir 13 Juni 2018, Aher Sudah Berkemas tapi Lebaran Masih Jadi Khatib dan Imam Salat Ied

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Beberapa hari lagi masa jabatan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir. Gubernur yang akrab disapa Aher ini pun sudah berkemas meninggalkan kantornya di Gedung Sate dan rumah dinasnya di Pakuan.

"Saya lihat di kantor, ternyata apa yang mau dibereskan. Cuma ada tiga buku dan dua map di atas meja. Foto keluarga saja tidak ada. Saya memang banyaknya ngantor di lapangan, keliling Jawa Barat," kata Aher di Gedung Sate, Selasa (5/6/2018).

Setelah akhir jabatannya pada 13 Juni 2016, Aher dan keluarga akan tinggal mengontrak terlebih dulu di kawasan Sarijadi, Kota Bandung, sambil menunggu rumahnya di Kota Bandung selesai dibangun.

Baca: Pelatih PSMS Medan Sebut Siapa Saja Pemain Persib Bandung yang Akan Diwaspadai

Aher mengatakan walaupun sudah bukan gubernur, ia telah mengajukan diri untuk menjadi imam sekaligus khatib pada salat Idulfitri tingkat provinsi yang digelar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung.

"Insya Allah saya jadi imam dan khatib pas salat ied nanti," katanya.

Mengenal Haji Dolah Palu, Penumpang Tunggal Pesawat Garuda Indonesia yang Mendadak Viral https://t.co/i8b6ngbtnG via @tribunjabar

Menurut Aher, rencana tersebut juga sekaligus menjadi momentum dirinya bersilaturahmi dengan masyarakat mengingat sejak 13 Juni resmi menanggalkan jabatan dan tidak akan menggelar open house di rumah dinas gubernur di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

5 Artis ini Ngaku Pernah Ditawar Pria Hidung Belang, No 1 dan 2 Sampai Miliaran, No 5 Hampir Dijual https://t.co/PZU1FgwAiA via @tribunjabar