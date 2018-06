Ini Titik Rawan yang Diprioritaskan Polres Cimahi Saat Operasi Ketupat 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Selama operasi Ketupat Lodaya 2018 nanti, jajaran Polres Cimahi akan memprioritaskan pengamanan di sejumlah kawasan yang menjadi trouble spot atau titik rawan penumpukan kendaraan.

Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, trouble spot tersebut ada di tiga kawasan yang menjadi pintu masuk ke Kota Cimahi.

"Di antaranya Padalarang antara keluar Cianjur atau Purwakarta, trouble spot Lembang apalagi itu masuk kawasan wisata, dan di Cimahi Selatan," ujarnya setelah Latihan Pra Ops Ketupat Lodaya 2018, di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Selasa (5/6/2018).

Dalam operasi ketupat, termasuk melakukan pengamanan, pihaknya akan melibatkan sebanyak 850 personel dan ditambah personel dari Polda Jabar.

