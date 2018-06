Ini Formasi Pemain Persib Bandung saat Hadapi PSMS Medan, Agung Mulyadi Tampil jadi Starter

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung menurunkan para pemain terbaiknya untuk meladeni tim tuan rumah, PSMS Medan di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018).

Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez menunjuk M Natshir untuk mengawal gawang Persib.

Di lini belakang, gawang Persib dibentengi kuarto Supardi Nasir,Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Ardi Idrus.

Sementara itu Febri Hariyadi tak dimasukan ke dalam daftar susunan pemain, sebagai gantinya Agung Mulyadi menggantikan posisi yang ditinggal penggawa timnas U-23 Indonesia itu.

Agung akan mengisi pos sayap kanan bersama dengan Ghozali Siregar yang mengisi pos sayap kanan.

Di tengah ada Oh In Kyun sebagai petronom dan Hariono sebagai penyaring serangan lawan.

Duet Jonathan Bauman dan Ezechiel N Douassel kembali akan menebar ancaman bagi Laskar Ayam Kinantan.

Berikut daftar pemain cadangan Persib Bandung :

I MAde Wirawan, Indra Mustafa, Tony Sucipto, Gian Zola, Eka Ramdani, Puja Abdillah dan Muchlis Hadi Ning.

Susunan Formasi PSMS Medan

Kiper : Dhika Bhayangkara

Bek : Jajang Sukamara, Lobo, M Roby, Firza

Tengah : Legimin Raharjo. Suhandi, Fredyan

Depan : Erwin, Yessoh dan Frets Butuan

