Incar Potensi Dana Asing, BTN Luncurkan Tabungan Felas, Bidik 50.000 Nasabah Baru di 5 Tahun Pertama

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk resmi meluncurkan produk tabungan valas dalam dua mata uang sebagai langkah strategis menggarap potensi dana asing dan menambah variasi produk serta layanan bagi nasabah perseroan.

Melalui produk tabungan valas anyar bertajuk Tabungan Felas tersebut memungkinkan nasabah menabung dalam mata uang dolar Amerika (USD) dan dolar Singapura (SGD).

Direktur Bank BTN Budi Satria mengatakan populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia terus menunjukkan pergerakan positif.

Kalangan tersebut, lanjutnya, memiliki gaya hidup yang semakin akrab menggunakan mata uang asing seperti travelling, bisnis, sekolah di luar negeri, investasi, dan berbagai aktivitas lainnya.

