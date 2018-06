IJTI Kabupaten Bandung Gelar Pesantren Jurnalistik, Ajak Pelajar Bijak Gunakan Medsos

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG- Selama bulan Ramadan ini, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Bandung menggelar Pesantren Jurnalistik yang diikuti oleh ratusan siswa SMP di Kabupaten Bandung.

IJTI mengangkat tema 'Sosialisasi Tindakan Preventif dan Bijak Bermedia Sosial dari Sudut Pandang Pelajar'.

Pesantren Jurnalistik ini digelar di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (5/6/2018).

Ketua Pelaksana Pesantren Jurnalistik, Naufal Rabani, menyebut kegiatan ini diikuti sekitar 300 siswa SMP di Kabupaten Bandung, yang digelar selama satu hari.

5 Artis ini Ngaku Pernah Ditawar Pria Hidung Belang, No 1 dan 2 Sampai Miliaran, No 5 Hampir Dijual https://t.co/PZU1FgwAiA via @tribunjabar