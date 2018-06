Gelar Operasi Dadakan, Disperindag Jabar Temukan Beras Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Dayeuhkolot

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, DAYEUHKOLOT - Menjelang Hari Raya Idulfitri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar melakukan operasi dadakan di sejumlah gudang distributor bahan pokok di Kabupaten Bandung, Selasa (5/6/2018). Disperindag Jabar masih menemukan beras tak bertanggal kedaluwarsa dan tak berlabel.

Kepala Seksi Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Lina Sumarlina Sjam menuturkan dari tiga titik gudang distributor bahan pokok di Kabupaten Bandung, pihaknya mendapatkan beberapa temuan.

"Kalau untuk ketersedian pangan untuk lebaran tercukupi hingga lima bulan ke depan. Temuannya adalah di pengemasan yang tidak ada masa kedaluwarsa dan label (merek) pada jenis beras premium dan medium," tuturnya saat melakukan sidak di gudang Bulog Citeureup Divre Jabar Subdivre Bandung, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selasa (5/6/2018) siang.

Baca: Jabatan Berakhir 13 Juni 2018, Aher Sudah Berkemas tapi Lebaran Masih Jadi Khatib dan Imam Salat Ied

Namun kata Lina, berdasarkan keterangan kepala gudang, beras tersebut merupakan beras cadangan Pemda Kabupaten Bandung yang digunakan untuk OPM (Operasi Pasar Murah) jadi bukan untuk dipasarkan secara langsung.

"Harusnya ada (tanggal kedaluwarsa dan label) tapi katanya tadi bukan untuk dijual secara langsung tapi sebagai cadangan beras pemerintah untuk kegiatan OPM," katannya.

Billy dan Raffi Ahmad Kaget Bukan Main saat Hendak Masuk ke Rumah Ashanty: Astagfirullah https://t.co/xhzpywqnAo via @tribunjabar

Selain itu Disperindag Jabar juga melakukan sidak di sejumlah gudang distributor dan gudang LPG. Pihaknya juga masih menemukan gula raspinasi di gudang Qasta Jalan Siliwangi Baleendah. Namun pihaknya tidak bisa menemui pengelola yang bertanggungjawab atas gudang distributor tersebut sehingga tidak bisa menggali informasi lebih lengkap lagi.



"Tadi masih diketemukan gula raspinasi. Kebetulan gula raspinasi itu diperuntukan untuk industri besar yang ditunjuk khusus oleh pemerintah. Dan gula raspinasi ini dipergunakan di perusahaannya sendiri," katanya.

5 Artis ini Ngaku Pernah Ditawar Pria Hidung Belang, No 1 dan 2 Sampai Miliaran, No 5 Hampir Dijual https://t.co/PZU1FgwAiA via @tribunjabar