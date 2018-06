Dishub Jabar Siagakan Alat Berat di Garut Sampai Bogor, Begini Alasannya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Selama masa mudik dan balik Idulfitri 1439 H, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat akan menempatkan sejumlah alat berat di wilayah rawan longsor, yakni Kabupaten Garut, Sumedang, Sukabumi, dan Bogor.

Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik, mengatakan penyiagaan alat berat itu sebagai langkah antisipasi bencana alam.

Dengan begitu, pemerintah dan petugas bisa langsung bergerak untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan jika bencana terjadi.

"Pemetaan di daerah rawan itu hasil koordinasi dengan BPBD. Kami harus menyiapkan armada, terutama alat berat, baik dari Bina Marga maupun BPBD, dan semua sudah siap. Ada truk, ekskavator, dan crane," ujar Dedi Taufik saat dihubungi, Selasa (4/6/2018).

