Dewi Sartika Klaim Daging Sapi Beku Lebih Baik dari Daging Sapi Biasa, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Daging sapi beku ternyata lebih baik dikonsumsi daripada daging sapi biasa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, ketika ditemui di kantornya belum lama ini.

“Daging sehat itu daging beku. Daging itu kalau mau lebih empuk ada prosesnya, harus digantung, diturunkan beberapa lama, kemudian masuk pendinginan,” ujarnya.

