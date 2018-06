Arsenal Resmi Dapatkan Bek Kanan Stephan Lichtsteiner dari Juventus

TRIBUNJABAR.ID- Klub raksasa Liga Inggris, Arsenal, telah resmi mendatangkan Stephan Lichtsteiner dari Juventus.

Stephan Lichtsteiner meninggalkan Juventus seiring berakhirnya masa kontrak pada akhir musim 2017-2018.

Arsenal yang dikaitkan dengan Stephan Lichtsteiner belakangan akhirnya secara resmi mengumumkan kepindahan pemain 34 tahun tersebut ke Emirates Stadium.

Akun Instagram resmi Arsenal mengunggah sebuah video saat Stephan Lichtsteiner tiba di kompleks latihan The Gunners, Selasa (5/6/2018).

