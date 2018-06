Akui Lembang Zona Neraka, Lili Optimistis Pasangan Emas Menang di Rumah Sendiri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Lili Supriatna Hambali, koordinator pemenangan pasangan calon bupati/wakil bupati Bandung Barat, Elin Suharliah-Maman Sunjaya zona Lembang, meyakini paslonnya dapat meraih suara tertinggi di Lembang mengalahkan lawan-lawannya.

Menurut Lili, paslon Emas selama Ramadan terus bersilaturahim ke warga secara door to door dan memaksimalkan potensi-potensi suara yang ada di Lembang. Bukan hanya itu, sebagai koordinator tim pemenangan wilayah Lembang, Lili pun mengaku terus memberikan motivasi dan memberikan laporan hasil kinerjanya di Lembang.

"Lembang ini kan zona neraka pilkada KBB, karena ada kandidat lain yang rumahnya juga di Lembang, yakni Aa Umbara, sehingga suara bisa saling berebut," kata Lili di Kota Baru Parahyangan, Selasa (5/6/2018).

Meskipun ada kandidat lain yang bertempat tinggal di Lembang, Lili tetap meyakini Elin Suharliah dengan ketokohannya dan dekat kepada kaum ibu serta remaja, paslon yang dia dukung tersebut bisa mendulang suara maksimal di sana.

"Kami tak menargetkan persentasi suara berapa, tapi target kami menang di rumah sendiri (Lembang). Kami juga sudah mengumpulkan 16 perwakilan desa atau koordinator desa serta relawan sayap yang dibentuk di kecamatan," ujarnya.

Jumlah pemilih di Kecamatan Lembang berdasarkan data yang dihimpun sebanyak 127.082 orang. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Lembang sebanyak 344 TPS dan membuat pemilih Lembang terbanyak dari kecamatan lainnya di KBB.

"Dulu waktu Pak Abubakar ikut pemilu di Lembang menang sebesar 41 persen. Maka kami ingin ulang kemenangan itu. Kami telah membentuk koordinator di tiap desa bahkan RT, sebab kami ingin by name by address. Saat ini saja posisi kami di Lembang unggul tipis di bawah 7 persen," katanya.