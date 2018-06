850 Personel Polres Cimahi Dikerahkan untuk Mengawal Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Untuk mengawal dan mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2018, Polres Cimahi akan mengerahkan sebanyak 850 personel.

Jajaran Polres Cimahi juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, semisal Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan seluruh elemen masyarakat.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, mengatakan untuk mengawal proses arus mudik dan arus balik itu pihaknya sudah melakukan latihan tactical floor game.

"Itu untuk mengetahui fakta dan data di lapangan, esok kita gelar pasukan untuk pengamanan operasi ketupat," ujarnya usai Latihan Pra Ops Ketupat Lodaya 2018, di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Selasa (5/6/2018).

