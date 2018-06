Foto-foto Lady Amelia, Cantiknya Kalahkan Kate Middleton dan Meghan Markle di Kerajaan Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Berbicara soal wanita-wanita di kerajaan Inggris, mungkin Anda akan langsung mengingat nama Putri Diana atau Kate Middleton.

Belum lama ini, wanita anggota kerajaan Inggris bertambah satu, yaitu Megan Markle.

Ya, tiga wanita tersebut kerap disebut-sebut sebagai 'wajah lain' kerajaan Inggris.

Pesona mereka mampu meluluhkann hati para pangeran. Apalagi ketiga bidadari itu bukan berasal dai keturunan bangsawan.

Pertanyaannya, wanita paling cantik di kerajaan Inggris? Apakah Meghan, Kate, Diana, atau ada sosok lain?

Jawabannya, Ya. Ada sosok lain yang disebut-sebut sebagai wanita tercantik di kerajaan Inggris.

Dia adalah Lady Amelia Windsor, sepupu Pangeran William dan Pangeran Harry.

Anggota kerajaan yang akan merayakan ulang tahun ke-23 pada Agustus nanti ini merupakan cucu Duke of Kent, sepupu Ratu Elizabeth II.

Ayah Amelia adalah anak pertama Duke of Kent's, George Philip Nicholas Windsor, Earl of St Andrews, yang merupakan pewaris Dukedom of Kent.

Adapun urutan pada tahta kerajaan Inggris, Lady Amelia Windsor menempati urutan ke-36.