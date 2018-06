Tampil di Acara Smartfren, Tanpa Ragu Jessica Mila Hampiri Penggemarnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Jessica Mila tampak ramah mengunjungi setiap meja yang berisi penggemarnya di Four Point by Sheraton, Jalan Ir H Djuanda No 46, Minggu (3/6/2018).

Ketika di acara smartfren, Jessica Mila yang merupakan brand ambassador tampak hadir menggunakan pakaian berwarna merah bercorak bunga.

Kehadiran Jessica Mila memeriahkan acara ini, sebagai generasi milenial yang seringkali bergantung pada kuota internet, Jessica Mila mengajak penggemarnya untuk menggunakan provider yang sama dengan dirinya.

Tanpa ragu Jessica Mila sambil membawa makanannya menghampiri meja yang diduduki penggemarnya.

Kehadiran Jessica Mila tentunya membuat penggemarnya merasa senang karena bisa mengabadikan momen tersebut.

"Aku seneng banget bisa buka bersama disini, apalagi tadi juga bisa berbagi dengan temen-temen dari disabilitas bergerak Indonesia," ujar wanita pemilik hidung mancung ini.

Sebagai publik figur, Jessica Mila sering mengadakan live di instagramnya untuk bisa berkomunikasi dengan penggemarnya.

Pemain film Ganteng-Ganteng Serigala ini membutuhkan kuota yang banyak untuk bisa berkomunikasi dengan penggemarnya.

Oleh karena itu Jessica Mila memilih provider Smartfren paket super 4G unlimited.

Lewat paket ini Anda bisa memiliki kuota 30 GB yang bisa dipakai selama satu bulan.

Ketentuannya yaitu jika Fair Usage Policy (FUP) atau batas pemakaian perhari sebesar 1 GB, sedangkan ketika penggunaan telah mencapai batas 1 GB maka kecepatan akan turun menjadi 512 Kbps.