Gian Zola Beberkan Perbedaan saat Tim Kalah di Bawah Djadjang Nurdjaman dan Mario Gomez

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laga melawan Bhayangkara FC menjadi kesempatan pertama Gian Zola tampil di Liga 1 musim 2018.

Sejak era kepelatihan Roberto Carlos Mario Gomez, posisi Gian Zola di lini tengah tergeser oleh Oh In Kyun dan Eka Ramdani. Zola bahkan terbilang jarang masuk line up pemain.

Pada pertandingan pekan ke 11 Liga 1, Mario Gomez memberikan kesempatan kepada Zola untuk tampil di sisa 15 menit akhir pertandingan.

Kesempan itu nampaknya benar-benar dimaksimalkan Zola dengan melepaskan dua tendangan keras mengancam gawang Bhayangkara.

"Saya senang, bersyukur bisa dikasih kesempatan bermain, meski hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bobotoh," ujar Zola, saat ditemui seusai latihan di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Jumat (1/6).

Meski masuk sebagai pemain pengganti, Zola mengaku merasa sedikit nervous. Namun, sebagai pemain professional, kata dia, semua itu harus dihilangkan dan fokus pada pertandingan.

"Mungkin saya juga sudah lama tidak merasakan atmosfer pertandingan, nervous ada sedikit tapi tidak terlalu berpengaruh, dan tidak banyak evaluasi juga, saya mencoba professional dan melawan rasa nervous itu dengan bermain sebaik," katanya.

Menurut Zola, bermain di bawah arahan Mario Gomez sedikit berbeda, ketika saat dia main bersama Djadjang Nudjaman.

"Suasana tim sama strateginya juga berbeda, sekarang sih lebih kompak. Kemarin kalah juga tapi suasana tim tetap kompak," ucapnya.

Zola berharap, penampilannya melawan Bhayangkara, menjadi awal positif untuk karirnya di Maung Bandung musim ini.

"Ya, semoga saya mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak, saya akan bekerja keras di latihan dan membuktikannya kepada pelatih," katanya.

Saat melawan PSMS Medan, sambung Zola, ia akan berusaha memberikan kontribusi untuk tim dan menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima dan siap tampil saat perandingan nanti.

"Melawan Medan tidak ada persiapan khusus, paling cuma menjaga fisik saja karena bulan ramadan kondisinya berbeda, jadi harus menjaga pola makan dan istirahat," ucapnya. (nazmi abdurrahman)