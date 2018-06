Konser United We Are di Subang Berhasil Satukan Beragam Genre Musik berikut Fans-nya

Penampilan band Scimmiaska pada Konser United We Are di subang, Sabtu (2/6/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Keceriaan sejumlah fans dari berbagai genre musik yang mencapai sekitar seribuan orang seakan menyatu dalam helatan United We Are di Subang.

Pergelaran yang diusung Hellprint bekerja sama dengan Super Music ID itu merupakan event musik spesial di bulan Ramadan untuk mempersatukan semua musisi berbagai genre dan fans-nya dalam satu pertunjukan.

Terbukti gelaran musik yang menampilkan Stars and Rabbit, Fourtwinty, Scimmiaska, Stand Alone, dan Slap It Out di Gedung Serbaguna Mulia, Jalan Pelabuhan, Sukamelang, Subang, Sabtu (2/6/2018), itu sukses mempersatukan band-band berikut para fans-nya dari berbagai genre.

Penampilan duo Star and Rabbit pada Konser United We Are di subang, Sabtu (2/6/2018). (TRIBUN JABAR/HARYANTO)

Semua fans yang beragam itu tampak larut dalam berbagai sajian musik dengan kemasan yang jelas beda genre sejak siang hingga sore menjelang buka puasa.

Ketika duo Stars and Rabbit tampil di penghujung event, terlihat fans dari genre musik lain pun terlihat masih setia turut menikmati sajian musiknya sambil menunggu waktunya buka puasa.

"Event ini bertujuan untuk mengangkat semangat persatuan, khususnya dalam keberagaman aliran jenis musik. Event ini juga membuat kedekatan artis dan penggemar bertambah karena suguhan musik akustik yang hellprint sajikan kali ini berbeda dengan biasanya," kata inisiator acara, Kajul Hellprint saat ditemui di sela berlangsungnya pergelaran.

United We Are di subang, Sabtu (2/6/2018) _ 2 (Hellprint-United DAY)

Selain di Subang, kata Kajul, event ini juga akan digelar Ciamis dan Cirebon. Adapun band-band yang tampil selain kelima band tersebut juga didukung oleh band-band lokal hasil seleksi tim kurasi Hellprint.

Bahkan konsep panggung pun dibuat dengan suasana hangat dan intim sehingga membuat lebih terasa interaksinya antara artis dan fansnya.