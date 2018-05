Waspada! Berikut 3 Titik Paling Rawan Kejahatan di Jatinangor Sumedang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Pencurian menjadi satu di antara bentuk kejahatan yang paling rawan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selama bulan Mei.

Kapolsek Jatinangor, Kompol Dede Suharja, mengatakan terdapat sejumlah titik yang tergolong rawan sehingga terjadi tindak kejahatan semisal pencurian di wilayah itu.

"Titik-titik yang paling rawan Hegarmanah, Cibesi, dan Cikeruh. Di wilayah itu sangat rawan sehingga dimonitor oleh petugas polisi," ujar Dede Suharja di ruang kerjanya, Polsek Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (31/5/2018).

Dede menuturkan wilayah Jatinangor yang kian berkembang dengan pertumbuhan perumahan, daerah urban yang ada kawasan permukiman dan kampus-kampus, serta kawasan pabrik.

