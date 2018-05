The Sacred Riana Audisi America's Got Talent 2018, Semua Orang Bengong & Histeris, Langsung 'Diusir'

TRIBUNJABAR.ID - The Sacred Riana, namanya tenar sejak muncul dalam ajang pencarian bakat, The Next Mentalist.

Dari sana lah The Sacred Riana ditemukan dan terkenal.

Pada program The Next Mentalist, The Sacred Riana hanya menjadi runner up.

Namun, sepak terjangnya sebagai illusionist tak berhenti di situ.

Popularitas The Sacred Riana semakin tinggi setelah menjuarai ajang pencarian bakat, Asian Got Talent 2017.

Setelah menjadi bintang di Asia, kini The Sacred Riana kembali ikut America's Got Talent 2018.

Karakter kuat The Sacred Riana semakin kuat pada audisi America's Got Talent 2018.

Seperti biasanya, The Sacred Riana mengenakan dress ala boneka bewarna merah putih.

Rambut panjangnya terurai lurus menghalangi wajahnya.

Wajahnya terlihat pucat dan tak bersahabat.