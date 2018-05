Terminal Leuwipanjang Bandung Siagakan 727 Bus untuk Mudik dan Balik Lebaran 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Terminal Leuwipanjang Bandung menyiagakan sejumlah personel dan armada bus untuk arus mudik dan arus balik Lebaran nanti, mulai dari H-7 sampai H+7.

Kepala Terminal Leuwipanjang, Edi Kalbari, mengatakan ada 727 kendaraan bus yang tersedia nantinya.

"Bus antar kota antar provinsi (AKAP) ada sekitar 267 kendaraan. Bus antar kota dalam provinsi (AKDP) ada sekitar 450 kendaraan. Lalu ada 10 bus bantuan (cadangan reguler)," katanya saat dihubungi Tribun Jabar melalui telepon, Kamis (31/5/2018).

Kemudian, untuk personel, ujar Edi, akan ada sekitar 98 orang yang bersiaga. Mereka terdiri dari berbagai unsur.

