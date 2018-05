Tarif Tol Diskon 10 Persen Sedang Dibahas Jasa Marga untuk Diberlakukan Saat Mudik dan Arus balik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Sebagai bentuk pelayanan serta agar kendaraan yang melalui jalan tol bisa lebih tersebar dan tidak menumpuk di satu hari, PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengusulkan diskon tarif jalan tol saat arus mudik dan arus balik lebaran 2018.

Usulan besaran diskon adalah 10 persen dan berlaku pada H-2 hingga H+2 lebaran.

"Tarif diskon ini sedang dibahas, dan bila sudah diputuskan akan disosialisasikan," kata Kepala Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Reza Febriano usai pemaparan dan Gelar Pasukan Kesiapan Arus Mudik serta Arus Balik Idulfitri 1439 H di Kantor Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Rabu (30/5/2018) sore.

Adanya diskon ini selain dapat menarik pengendara memanfaatkan layanan tersebut, arus kendaraan juga dapat tersebar atau tidak menumpuk di satu hari.

