Sopir Angkot, Guru Ngaji, dan Komunitas Motor Cirebon Inginkan Cak Imin Jadi Wapres

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin kembali mendapat dukungan sebagai Calon Wakil Presiden 2019.

Dukungan kali ini datang dari para pengemudi angkutan kota, guru ngaji, budayawan, dan komunitas motor di Kabupaten Cirebon, Kamis (31/5/2018).

Sehari sebelumnya, sesuai dengan rilis yang diterima Tribunjabar.id, Cak Imin juga mendapat dukungan Cawapres dari komunitas sopir angkot Kabupaten Majalengka.

Cak Imin pun memoles angkot-angkot itu dengan tema 'Angkot Cinta' (Cak Imin untuk Indonesia).

Saat tiba di lokasi acara di pasar Plered, ia disambut gema sholawat dengan iringan musik gamelan tradisional khas Cirebon.

Para sopir angkot ini juga menyampaikan beragam alasan, mengapa mereka mendukung Cak Imin untuk menjadi Wakil Presiden di periode 2019-2024 nanti.

Mereka menaruh harapan kepada Cak Imin agar bisa hidup lebih baik dengan segala bentuk regulasi yang benar-benar mendukung kehadiran angkutan masal di tengah masyarakat ke depan.

