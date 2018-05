Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Amien Rais, Begini Respons PKS

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan jadi hal yang positif.

Namun, pertemuan itu harus dilandasi silaturahmi, bukan bermuatan politis.

"Ya konteksnya silaturahim tidak harus bermakna politik ya, tetapi juga bermakna kemanusiaan," ujar Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

Ia menambahkan, dalam budaya Jawa, pihak yang memiliki usia lebih muda memang seharusnya mengunjungi pihak yang lebih tua, tidak terkecuali seorang Presiden seperti Jokowi.

