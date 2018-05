Sepasang Melon Ini Harganya Setengah Miliar, Apa Spesialnya?

TRIBUNJABAR.ID - Siapa yang suka buah melon? Rasanya yang lembut, manis, dan dingin banyak disukai orang-orang.

Apalagi, bila memakannya setelah menahan lapar dan haus seharian. Wah, pasti nikmat.

Tapi tahukah kamu kalau ada melon yang harganya lebih mahal dari harga mobil?

Melon tersebut berasal dari Yubari yang memang terkenal sebagai penghasil buah berkualitas tinggi di Jepang.

The Sacred Riana Audisi America's Got Talent 2018, Semua Orang Bengong dan Penonton Histeris Ketakutan, Langsung 'Diusir' https://t.co/bUc26isD9A via @tribunjabar