Sempat Jadi Tersangka, Santri yang Lawan Begal Ini Akhirnya Dapat Penghargaan dari Polisi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- From hero to zero to hero again. Begitulah kisah Muhamad Irfan Bahri (19) dalam satu pekan terakhir.

Ia sempat menjadi pahlawan lalu berbalik ke titik nol karena dijadi tersangka lalu kembali diangkat sebagai pahlawan.

Irfan Bahri dielukkan karena mampu melawan pelaku perampokan alias begal tengah pekan lalu.

Ia sempat korban pembegalan di Jembatan Summarecon, Bekasi, Rabu (23/7/2018) sekitar pukul 01.00 WIB.

Keren! Ciko Band, Beranggotakan 6 Polisi Rilis Lagu Baru untuk Sambut Asian Games 2018 https://t.co/vv1wxx313M via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 31, 2018

Berbekal ilmu bela diri dari pesantren, Irfan Bahri sanggup melawan dan membuat dua pelaku begal tak berdaya.

Bahkan, satu di antara dua pelaku begal itu tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Awal pekan ini, tepatnya pada Senin (28/5/2018), Irfan Bahri malah mendapat kabar tak enak.

Polisi menetapkannya sebagai tersangka karena perlawanannya mengakibatkan orang lain meninggal.

Baca: Pemain Bhayangkara FC Ogah Umbar Strategi Lawan Persib Bandung

Penetapan status tersebut diucapkan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Jairus Saragih, Senin (28/5/2018).