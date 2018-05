Pria Kotor dan Lusuh Ini Dilecehkan Wanita, Kala Identitas Pria Itu Terungkap, Inilah yang Terjadi

TRIBUNJABAR.ID- Pria ini bagikan pengalaman saat direndahkan seorang wanita, kisahnya viral.

Banyak orang sering mengatakan, "Jangan menilai buku dari sampulnya".

Mereka menganggap bahwa tampilan luar seseorang belum tentu mencerminkan kepribadiannya sebenarnya.

Sayangnya, sebagian orang lain masih sering melakukan hal sebaliknya, masih melihat orang dari luarnya saja.

Tak hanya itu, mereka juga memperlakukan orang lain berdasarkan penampilannya saja.

Hal tersebut juga dialami oleh seorang pria bernama Andy Ross.

