Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Kursi Penonton Banyak yang Kosong, Bobotoh Masuki Stadion

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para penonton yang akan menyaksikan langsung pertandingan Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC, pada Liga 1 Indonesia 2018, sudah memasuki Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (31/5/2018).

Meski pertandingan akan digelar pukul 20.30 WIB, bobotoh sudah mulai memasuki stadion, sekitar dua jam sebelum pertandingan.

Biasanya pada laga kandang Maung Bandung bobotoh sudah sesaki kursi tribun stadion satu jam sebelum kick off.

