Pendemo Tuntut Gubernur Jabar Copot Sekda Kota Bekasi, Arahkan ASN Pilih Calon Wali Kota Tertentu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Jawa Barat bersama Forum Mahasiswa Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (31/5/2018). Mereka memprotes ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi dalam pilkada kali ini.

Koordinator lapangan aksi tersebut, Muhammad Romli, mengatakan pelanggaran netralitas ASN itu terjadi di Kota Bekasi atas sikap Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji yang terang terangan mengkampanyekan satu pasangan calon wali kota Bekasi kepada masyarakat.

Romli mengatakan Sekda Kota Bekasi ini berpidato dan mengarahkan kepada PNS Iain agar memilih pasangan calon tertentu dan jangan takut pada Panwas dan Aturan ASN.

"Ini telah menyalahgunakan aturan Perundang Undangan Kode Etik ASN yang kini telah di proses oleh Bawaslu dan ditetapkan bersalah, akan tetapi sampai saat ini belum ada pemecatan terhadap Sekda tersebut," kata Romli dalam aksinya.

Dalam Peraturan Pemeritah No 53 tahun 2010, katanya, ASN dilarang terlibat aktivitas politik seperti menjadi pelaksana kampanye, menggunakan atribut politik, dan mengerahkan PNS lain untuk kepentingan peserta pilkada atau pemilu.

