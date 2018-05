Pemkab Cirebon Ingin Buka Kembali TPA Gunung Santri, Masyarakat Masih Menolak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemkab Cirebon ingin membuka kembali TPA Gunung Santri yang berada di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sebagai pengganti TPA Ciledug.

Seperti diketahui, TPA Ciledug sudah resmi ditutup pada Rabu (30/5/2018).

"Memang terjadi penolakan, tetapi kami menyampaikan kepada masyarakat tidak akan melakukan tindakan ekspresif tetapi justru kita akan melindungi masyarakat," ujar Penjabat Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina saat ditemui di Desa Gegesik, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu (30/5/2018).

Menurutnya, respon sejumlah masyarakat di sana sudah terbuka karena sebenarnya keingininan masyarakat di sana adalah komitmen dari Pemkab Cirebon.

Sudah 25 tahun masyarakat di sana dijanjikan akan mendapatkan pelayanan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait kompensasi ternyata sampai saat ini belum ada.

Masalah sampah di Gunung Santri tidak akan diperpanjang.

