Mobil Samsat Keliling Kota Cimahi Hari Ini, Ada di Kawasan Melong

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Mobil Samsat Keliling Kota Cimahi hari ini beroperasi di Kelurahan Melong Blok IV, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis (31/5/2018).

Untuk diketahui bersama, layanan Samsat Online yang berlokasi di Kota Cimahi ini dapat digunakan untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masa berlakunya akan habis.

Dengan layanan ini Anda tidak mesti pergi ke Samsat setempat karena layanan ini bersifat mobile dan menuju ke beberapa lokasi yang telah dijadwalkan.

Persyaratan dan keperluan yang harus dibawa saat menuju atau di lokasi Samsat Corner yakni, STNK asli dan KTP.

Keterangan lebih lanjut mengenai syarat yang perlu disertakan, silakan Anda langsung menghubungi pihak terkait di lokasi.

Layanan Samsat keliling tersebut dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. (*)

