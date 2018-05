Menurut Nurul Arifin Ini Solusi Mengatasi Kemacetan di Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Soal kemacetan adalah cerita lama di Kota Bandung. Berbagai cara sudah dilakukan namun Bandung masih menjadi kota yang rawan macet.

Terkait hal ini, calon wali kota Bandung, Nurul Arifin pun mempertimbangkan pembangunan tol lingkar luar dan underpass seperti di Jakarta untuk menguraikan kemacetan di Kota Bandung.

"Mungkin paling mendesak adalah pembangunan tol lingkar luar dan underpass," ujar Nurul di Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Kamis (31/5/2018).

Contoh paling konkrit, menurut Nurul, dari tol lingkar luar dan underpass adalah Jakarta dan Kota Bekasi yang menggunakan tol lingkar luar sebagai pengurai kemacetan.

Di Kota Bandung, jalan yang menurut Nurul dapat dibilang membantu mengurai kemacetan adalah jembatan layang Pasupati yang dibangun era Wali Kota Dada Rosada.

