Medali Bandung West Java Marathon Disesuaikan dengan Asian Games, Pesertanya 8.000 Orang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ajang Bandung West Java Marathon 2018 akan menjadi ajang marathon yang spesial.

Hal ini dikarenakan pergelaran ini akan bernuansa Asian Games.

"Tahun ini medalinya seperti Asian Games," kata Marketing Director penyelenggara, Daniel Pieter, setelah konferensi pers Bandung West Java Marathon, Gedung Sate, Kamis (31/5/2018).

Hal ini dilakukan oleh pihak sponsor dalam rangka menyemarakan Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat.

Sponsor Bandung West Java Marathon 2018 juga mensponsori Asian Games 2018.

Daniel Pieter mengatakan bahwa pergelaran Bandung West Java Marathon tahun ini tidak jauh berbeda dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

Ada empat kategori dalam marathon ini, yaitu, Full Marathon, Half Marathon, 10 kilometer, dan 5 kilometer.

Pada tahun ini tidak ada kategori khusus anak, yaitu 'dash kid'.

