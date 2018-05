Mantan Dirjen Perhubungan Laut Dibawa ke Sukamiskin, Kalapas Jelaskan Tahapan yang Harus Dilakoni

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan Direktur Jendral Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono akan dipindahkan ke Lapas Sumakiskin, Bandung, Kamis (32/5/2018).

"Ya, saya udah mendapat info itu, tapi saya belum cek lagi apakah sudah sampai atau belum," kata Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen kepada TribunJabar melalui sambungan telepon, Kamis (31/5/2018).

Wahid Husen menjelaskan bahwa jika Antonius tiba di Lapas Sukamiskin, maka harus mengikuti prosedur seperti tahanan lainnya.

Prosedurnya ialah mengikuti masa orientasi dan melengkapi administrasi. Masa orientasi di Lapas Sukamiskin ialah selama enam hari.

