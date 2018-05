Live Streaming Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Laga Beraroma Balas Dendam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Persib Bandung berambisi naik ke papan atas di pekan 12 Liga 2018.

Karena itu, sekalipun kehilangan sejumlah pilar, tim asuhan Mario Gomez bertekad mengalahkan Bhayangkara FC di Stadion GBLA, malam ini, Kamis (31/5/2018).

Bentrokan Maung Bandung dan The Guardian disiarkan langsung di Indosiar pukul 20.30 WIB.

Laga antara dua tim yang pernah meraih titel juara Liga ini diprediksi bakal sengit.

