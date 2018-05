Link Live Streaming Indosiar Persib vs Bhayangkara FC - Tonton Lewat HP

Persib vs Bhayangkara FC

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (31/5/2018) malam dalam lanjutan Liga 1.

Pada pertandingan kali ini, Persib Bandung tidak menurunkan skuat legkapnya.

Ada empat pemain yang bakal absen. Mereka adalah Febri Hariyadi, Victor Igbonefo, Supardi Nasir, dan Ezechiel N'Douassel.

Dua pemain Igbonefo dan Febri tidak bisa berlaga karena dipanggil pemusatan latihan Timnas U-23 Indonesia.

Sementara itu kapten Maung Bandung, Supardi Nasir terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Hal yang sama juga menimpa Ezechiel N'Duassel.

Kendati demikian, pelatih Persib Bandung, Mario Gomez sudah menyiapkan cara untuk mengatasinya.

Mario Gomez mulai mencoba beberapa pemain pengganti dalam sesi latihan.

"It's okay, kami masih punya pemain lain dan hari ini kami berlatih untuk antisipasi absennya pemain-pemain ini dan kami sudah bisa kembali memainkan In Kyun. Mungkin juga nanti akan main Billy, Henhen, Wildansyah, dan Airlangga," katanya.

Mario Gomez mengaku sangat percaya kepada semua pemain, termasuk pemain yang akan bermain melawan Bhayangkara FC.

"It's okay, kami akan tetap bertanding dan saya percaya penuh kepada pemain saya karena saya punya pemain lain dan yakin mereka bisa main bagus," kata Mario Gomez.