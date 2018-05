Ketum PPP Mengukuhkan 76 Ribu Santri Laskar Pengawal Suara di TPS pada Pilgub Jabar 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy mengukuhkan 76 ribu santri yang siap menjadi saksi di TPS pada Pilgub Jabar, 27 Juni 2018.

Pengukuhan dilaksanakan di Aula Sekretariat Hamida, di Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (31/5/2018) Sore.

Kegiatan tersebut dibuka dengan penyematan secara simbolis sorban oleh Ketum PPP itu kepada sejumlah tokoh santri yang menjadi laskar santri yang juga merupakan pendukung Rindu (Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum).

Dalam acara yang dihadiri sejumlah santri yang memadati aula tampak calon wakil gubernur Jabar nomor urut satu, Uu Ruzhanul Ulum dan wali kota Tasikmalaya yang juga ketua DPC PPP Kota Tasik, Budi Budiman.

Di tengah acara beberapa kali santri menyuarakan yel-yel yang berbunyi "Jabar Juara, Rindu Menang, Besok Pulang Berjuang Untuk Rindu,".

