Ketua Komnas Anak : Anak Nikita Mirzani Datang dalam Kondisi Ketakutan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak (Komnas Anak) menilai bahwa anak sulung artis peran Nikita Mirzani, Loly, dalam kondisi takut saat datang ke kantor Komnas Anak.

Hal itu seperti dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, dikatakan langsung oleh Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait.

"Dia keadaan mengadulah, keadaan ketakutan dan meminta pertolongan. Dia datang semalam," ujar Aris saat dihubungi wartawan, Kamis (31/5/2018).

Komnas Anak pun mencoba melakukan terapi psikologi demi menenangkan Loly.

"Sampai tadi pagi kita coba melakukan terapi psikologi soisialnya supaya bisa memahami lingkungan keluarganya," ucapnya.

Hingga kini, Loly masih dalam pengawasan Komnas Anak.

