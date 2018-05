Jika Jokowi Sowan kepada Amien Rais, Fadli Zon Menilai Sebagai Hal Wajar

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyambut baik wacana pertemuan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dengan Presiden Joko Widodo.

Fadli Zon juga mengatakan, permintaan pertemuan tersebut sedianya datang dari politisi PDI-P Maruarar Sirait.

Hal itu dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Amien yang menyatakan ada pihak yang berupaya mempertemukannya dengan Jokowi.

"Ya, kan yang meminta pertama itu kan bukan dari Pak Amien bukan dari Pak Jokowi, yang pertama itu kalau enggak salah dari saudara Ara (Maruarar Sirait) ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Ramadhan atau Idulfitri saya kira bagus ya, bertemu, dan tidak ada masalah," lanjut Fadli.

Saat ditanya ihwal permintaan Amien agar Jokowi menyambangi kediaman mantan Ketua MPR itu di Yogyakarta jika memang ingin bertemu, Fadli menilai usulan tersebut wajar.

Sebab, menurut Fadli, Amien merupakan tokoh senior di perpolitikan Indonesia.

