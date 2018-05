Jangan Bikin Onar di Bandung, Polisi Kembali Tembak Mati Penjambret

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Petugas Satreskrim Polrestabes Bandung kembali menembak mati pelaku jambret di Kota Bandung, Kamis (31/5/2018). Pelaku berinisial Rr (32)‎ ditembak di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi.

"Saat hendak ditangkap yang bersangkutan melawan dan anggota kami terpaksa menembak Rr dan mengenai dada sebelah kiri," ujar Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo di RS Sartika Asih, Jalan Mohamad Toha Bandung, Kamis (31/5/2018).

Selain Rr, polisi juga menangkap pria lainya berinisial Ng (16) yang juga terlibat bersama Rr beraksi menjambret seorang perempuan bernama Yanni Diarti (65) di Jalan Riau.

"Dari penangkapan terhadap Ng, polisi melakukan pengembangan dan didapat pelaku lainnya bernama Rr," ujarnya.

