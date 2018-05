Jajaran Polsek Jatinangor Gencar Sambangi Warga, Ini yang Dilakukannya Saat Bertemu Warga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Jajaran Polsek Jatinangor semakin meningkatkan patroli dan kerap berkunjung ke lingkungan-lingkungan warga pada bulan Ramadan ini.

Kapolsek Jatinangor, Kompol Dede Suharja, mengatakan patroli petugas juga ditingkatkan dengan melakukan kunjungan ke kediaman sejumlah warga.

Hal itu, ucapnya, untuk memberikan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus untuk mengantisipasi pencurian di rumah, terutama pencurian kendaraan bermotor.

"Kami melakukan upaya door to door pada warga untuk ingatkan berhati-hati kalau memarkir sepeda motor, dengan cara mengkunci ganda. Parkir kendaraan yang ada pengawasan CCTV sering kami gembar gembor," ujar Dede, di ruang kerjanya, Polsek Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (31/5/2018).

Menurutnya, pemilik kendaraan agar dapat memasang alat semisal Global Positioning System (GPS) pada kendaraannya masing-masing. Pasalnya, minimal memperlambat pelaku pencurian ketika melakukan aksinya.

