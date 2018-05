Ini Alasannya, Para Anak Yatim Diajak Menikmati Hiburan Wahana Kelas Menengah ke Atas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kehadiran dua artis papan atas, Titi DJ dan Virzha, di Trans Studio Bandung, Rabu (30/5/2018) merupakan salah satu bentuk perhatian organisasi Lions Club memberikan hiburan kepada anak yatim di Bulan Ramadan ini.

Ketua Pelaksana kegiatan, Rinne Ladiva, mengatakan bahwa kegiatan berbagai ini digelar Lions Club menggandeng sejumlah pihak yaitu Trans Studio Bandung, Ardan Group dan klub Mercy W212.

"Kami mengundang 500 anak yatim dari berbagai panti di Bandung Raya," ujar Rinne.

Rinne berharap bahwa santunan yang diberikan kepada para anak yatim mampu meringankan beban mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa dan bersiap menghadapi Hari Raya Lebaran.

Terkait alasan membawa anak-anak yatim ke Trans Studio Bandung, menurut Rinne, karena selama ini para anak yang kurang mampu ini sangat minim hiburan, terlebih hiburan di mal yang memiliki wahana yang biasa dinikmati kaum berkemampuan.

