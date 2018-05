Ingat Mamoudou Gassama? Panjat Gedung Tanpa Alat Bantu dan Selamatkan Balita, Ini Nasibnya Sekarang

TRIBUNJABAR.ID- Mamoudou Gassama, pria asal Mali yang dijuluki 'Spiderman' dikabarkan bergabung jadi anggota pemadam kebakaran Paris, Perancis.

Mamoudou dijuluki 'Spiderman' karena sebelumnya menyelamatkan seorang balita yang tergantung di balkon.

Aksi penyelamatannya direkam dalam sebuah video yang lantas viral di dunia maya.

Dalam video, tampak seorang balita menggantung di pinggiran balkon.

