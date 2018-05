Hibur Anak Yatim, Lions Club Hadirkan Dua Penyanyi Papan Atas Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suasana berbuka puasa di Trans Studio Bandung, terasa berbeda, Rabu (30/5/2018) kemarin.

Ya, terlihat berbeda karena acara buka bersama 500 anak yatim di Trans Studi Bandung saat itu dihibur dua penyanyi papan atas Tanah Air, Titi DJ dan Virzha.

‎Dua vokalis top ini hadir memberi hiburan bagi ratusan anak yatim dan undangan dalam Berkah Ramadan - Indahnya Berbagi yang digelar Lions Club Distrik Bandung Raya bekerja sama dengan Trans Studi Bandung, Ardan Group, dan Mercedez Club New Eyes W212.

Titi DJ dan Virzha hadir untuk berbagi kebahagiaan bersama para anak yatim.

Kemudian, kehadiran duo Rizky Ridho melengkapi kemeriahan anak-anak panti yang memenuhi area pusat panggung.

Sebelum Titi DJ tampil, Virzha mengawali kemeriahan dengan sejumlah lagu hits miliknya dan religi‎.

Tembang "Aku Lelakimu" menjadi salah satu lagu yang dibawakan.

