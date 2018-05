Gubernur Jabar Ajak Gubernur Shizuoka Jepang Buka Bersama di Masjid Gedung Sate

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu, mengikuti acara buka puasa bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Masjid Al Muttaqin, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (31/5/2018). Kegiatan bersama masyarakat tersebut mengawali rangkaian kunjungan jajaran Pemerintah Prefektur Shizuoka dari Jepang di Jawa Barat.

Menjelang Magrib di Masjid Al Muttaqin, Heita Kawakatsu menjelaskan maksud kedatangannya ke Jawa Barat di hadapan masyarakat yang hendak berbuka puasa bersama. Didampingi Ahmad Heryawan, Heita mengatakan kedatangannya adalah untuk membalas kunjungan Pemprov Jabar ke Shizuoka dan penandatanganan MoU tahun lalu.

"Kami akan menjalin kerja sama di berbagai bidang. Sudah kita sepakati, kerja sama perdagangan mangga gedong gincu dan sidat. Juga kerja sama di bidang lainnya," kata Heita yang datang bersama semua jajarannya tersebut mengenakan batik.

Gubernur Jabar yang akrab disapa Aher ini pun mengatakan hubungan Jawa Barat dengan Shizuoka sangat erat dan akan dilanjutkan dengan kerja sama di berbagai bidang.

