Duit dari Program Pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan, Ternyata untuk THR PNS Pemprov Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini, merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang sebagian dapat dialokasikan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) PNS.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, hal ini sebagai inovasi pemerintah agar anggaran THR yang dibebankan kepada APBD Jawa Barat oleh pemerintah pusat tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kegiatan kerja pemerintah dan pembangunan.

"Memang (program ini sebagian untuk THR). Kalau enggak kreatif, (nanti) kita mengambil APBD yang ada. Kita tidak ingin THR ini mengganggu yang lain, makanya inovasinya ini (pembebasan biaya dan denda) dilakukan," kata Aher di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kota Bandung, Kamis (31/5/2018).

