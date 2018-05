Begini Cara Ngecek Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Badan POM Melalui Ponsel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon mengimbau masyarakat agar teliti sebelum membeli makanan atau minuman untuk parsel lebaran.

Pastikan makanan dan minuman itu benar-benar layak dikonsumsi.

"Cek dulu tanggal kedaluwarsa dan ada izin resmi dari Badan POM tidak," ujar Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Alat Kesehatan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Neneng, saat ditemui usai sidak ke sejumlah toko parsel di Jl Karanggetas dan Jl Pekiringan, Kota Cirebon, Kamis (31/5/2018).

Baca: Sekitar Dua Persen PNS dan Aparat Kepolisian Terpapar Ideologi Terorisme

Ia mengatakan, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Cek POM.

Aplikasi itu berguna untuk mengecek makanan dan minuman yang terdaftar di Badan POM.

Tak Disangka ! Alquran dan Tasbih Masih Utuh Saat Api Melalap Rumah Hingga Rata https://t.co/Ig0OYAkODM via @tribunjabar

Masyarakat bisa mengunduh aplikasi Cek POM secara gratis di Playstore.

"Tinggal memasukan kode produksinya, kalau sudah terdaftar akan muncul dengan masa berlakunya," kata Neneng.

Dalam sidak itu, petugas menemukan kurma impor tak berizin edar resmi di sebuah toko penjual parsel Lebaran di Jl Pekiringan, Kota Cirebon.

The Sacred Riana Audisi America's Got Talent 2018, Semua Orang Bengong dan Penonton Histeris Ketakutan, Langsung 'Diusir' https://t.co/bUc26isD9A via @tribunjabar