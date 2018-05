Babak Pertama, Persib Bandung vs Bhayangkara FC 0-0, Seperti Ini Jalannya Permainan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Awal babak pertama pertandingan antara Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (31/5/2018) berlangsung dalam tempo sedang.

Sama-sama kehilangan banyak pemain, kedua tim terlihat bermain sangat hati-hati.

Persib mendapat tendangan penjuru pertamanya pada menit ke-7.

Namun, peluang yang didapat Persib gagal dimanfaatkan oleh para pemain Pangeran Biru.

Baca: Berani Lawan Begal di Bekasi, Irfan Bahri Ternyata Jago Bela Diri, Namanya Silat Jokotole Naga Putih

Menit ke-10, Persib kembali mendapat peluang melalui tembakan jarak jauh.

Sayang, tendangan Dedi Kusnandar masih melambung tipis di atas mistar gawang Wahyu Tri Nugroho.

Setelah itu, Persib langsung mendominasi pertandingan dengan beberapa kali melakukan serangan melalui sisi kiri yang ditempati Ghozali Siregar.

The Sacred Riana Audisi America's Got Talent 2018, Semua Orang Bengong dan Penonton Histeris Ketakutan, Langsung 'Diusir' https://t.co/bUc26isD9A via @tribunjabar