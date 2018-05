Anak Nikita Mirzani Kabur dari Rumah, Lalu Mengadu ke Komnas Anak

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anak artis, Nikita Mirzani, Loly kabur dari rumah.

Namun, oleh saudara Nikita Mirzani kemudian gadis berusia 11 tahun itu diantar ke Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

Dilansir Kompas.com, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengungkapkan kini pihaknya menampung sementara kepada Loly.

"Iya ada anak kabur bernama Loly. Dia mengaku anaknya Nikita Mirzani. Ada saudaranya yang nganterin ke Komnas Anak. Saudaranya bilang Nikita ada permasalahan dalam rumah tangga," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (31/5/2018).

"Semalam kita selamatkan Loly ke Komnas Anak. Sementara kita kasih tumpanganlah karena kabur. Kemudian kita inapkan dan cari masalahnya," imbuhnya.

Menurut Aris, Loly meninggalkan rumah karena masalah keluarga. "Dia enggak nyaman di rumah deh," ungkapnya Setelah mendengarkan keluhan Loly, Komnas

Anak lantas mengundang kedua orangtuanya yakni Nikita Mirzani dan sang suami, Dipo Latief, untuk mendatangi Komnas Anak.

