Aher Resmi Buka Bandung West Java Marathon, Lomba Digelar pada 22 Juli 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung West Java Marathon secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, di Gedung Sate, Kamis (31/5/2018).

Pembukaan kompetisi secara simbolis dilakukan Aher dengan menandatangani jersey lari yang disiapkan pihak sponsor.

Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan Jawa Barat, Yudha M Saputra, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Ida Hernida juga ikut menandatangani jersey tersebut.

Kemudian Aher dan sponsor berfoto bersama sambil memegang nomor peserta lari Bandung West Java Marathon.

"Ini adalah Bandung West Java Marathon kedua. Alhamdulilah tahun lalu berjalan bagus, akibatnya diulangi tahun sekarang," ujar Aher kepada wartawan.

