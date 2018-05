Tanpa Ezechiel N Douassel dan 3 Pemain Lain, Persib Bandung Tak Ubah Strategi Lawan Bhayangkara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, enggan dipusingkan absennya lima pemain di pertandingan melawan Bhayangkara FC di Satdion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (31/5/2018).

Mario Gomez mengakui kehilangan lima pemain yang empat di antaranya merupakan pemain inti tim. Ini dinilai sebagai kerugian, terutama bagi tim yang permainannya tengah menanjak di level kompetisi.

"Ya, terlalu banyak yang absen untuk satu tim di kompetisi. Ini tidak bagus untuk tim karena kehilangan terlalu banyak pemain. Mungkin satu atau dua itu normal tapi tidak lima," ujar Mario Gomez, seusai latihan di GBLA, Selasa (29/5/2018).

Mario Gomez menyebut ada beberapa pemain yang disiapkan untuk mengisi posisi yang ditinggal pemain yang absen.

Empat pemain yang pasto absen adalah Febri Haryadi dan Victor Igbonefo karena membela Tim Nasional lalu Supardi dan Ezechiel N Douassel yang terkena akumulasi kartu kuning dan mendapat sanksi larangan satu kali bermain.

Selain ke empat pemain tersebut, satu pemain lain yaitu, Dedi Kusnandar juga diragukan tampil karena cedera.

Mario Gomez mulai mencoba beberapa pemain pengganti itu dalam sesi latihan.

"It's okay, kami masih punya pemain lain dan hari ini kami berlatih untuk antisipasi absennya pemain-pemain ini dan kami sudah bisa kembali memainkan In Kyun. Mungkin juga nanti akan main Billy, Henhen, Wildansyah, dan Airlangga," katanya.

