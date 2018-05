Wajahnya Selalu Terlihat Bercahaya, Ternyata Syahrini Pakai Air Doa dari Sosok ini

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Syahrini selalu terlihat cetar dalam berbagai kesempatan. Entah itu dari segi pakaian, aksesoris, maupun riasan.

Melihat dari segi postur tubuhnya, pelantun lagu Sesuatu itu tidak begitu gemuk. Kulitnya pun putih mulus dan terlihat begitu terawat.

Lantas, apa rahasia di balik penampilan Syahrini yang memesona itu?

Mungkin Anda berpikir selama ini Syahrini melakukan perawatan mahal di klinik kecantikan.

Baca: Kumpulan Ucapan Hari Raya Waisak 2562 BE/2018, Ada yang Berbahasa Inggris Juga

Baca: Seorang Penumpang Lion Air Teriak Bom, Penerbangan Tertunda, 7 Orang Luka, Begini Kronologinya

Syahrini (Instagram)

Namun jangan salah, perawatan kulit yang dilakukan Syahrini, khususnya di bagian wajah terbilang irit.

"Jadi aku tuh cuma ngebersihin muka, believe it or not. Malah begini aja irit juga, aku bersihin wajah di rumah pake yang cocok aja sama wajah ," ujar Syahrini, Senin (28/5/2018), mengutip dari Kompas.com.

Sebagai orang yang berkecimpung di dunia hiburan, penyanyi yang akrab disapa Incess itu selalu berusaha membuat wajahnya tampak bercahaya.

Untuk mewujudkannya, Syahrini harus konsisten melakukan perawatan wajah.

"Paling beda-beda, tergantung orangnya juga kan beda-beda, kalau aku kan entertainer jadi butuh wajah yang bercahaya. Aku perawatannya itu harus konsisten, itu perawatan muka enggak pernah berubah dari dulu," ujarnya.

Baca: 40 Pasukan Komando AS vs 500 Tentara Bayaran Rusia, Jadi Pertempuran Paling Berdarah AS di Suriah

Baca: 5 Fakta Mahasiswi Tulungagung yang Dideportasi dari Turki dan Diduga Gabung ISIS

Selain itu, ada rahasia lain yang diyakini Syahrini bisa membuat wajahnya bercahaya, yaitu air doa.